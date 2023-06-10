الرئيس السيسي: تجربة تأهيل الموظفين بالأكاديمية العسكرية أثبتت نجاحا في النقل والخارجية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ الأكاديمية العسكرية لها دور كبير في إعداد وتأهيل شرائح كبيرة من العاملين بالدولة.



وأضاف في كلمة ألقاها خلال الجولة التي أجراها فجر اليوم السبت في الأكاديمية العسكرية، أن الهدف من ذلك تعزيز قدرة الملتحقين بأجهزة الدولة للحصول على جرعة مناسبة من الالتزام والفهم والإصرار على العمل.



وذكر أنه لا يتم التدخل في الشق الفني الخاص بالجهة التابع لها من يتم تأهيله في الأكاديمية.



وأوضح أن هناك نتائج مباشرة للغاية، وأن الدفعات التي تخرجت من الأكاديمية من كوادر في عدة قطاعات مثل وزارة النقل أو وزارة المالية أو الرقابة الإدارية أو وزارة الخارجية، كانت مبشرة للغاية.



وأشار إلى أنّ النتائج أكّدت نجاح التجربة التي اتخذتها الدولة، مؤكدا أنه من سمات العصر أن يراجع الإنسان مواقفه بشكل دائم ويحرص على تطوير أدائه، في حين أن الثبات على الأداء يعني التراجع.