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اختفت طائرة تقل ساولوس تشيليما نائب رئيس مالاوي وتسعة آخرين، الإثنين، حسبما أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس البلاد.

وكشف البيان أن الطائرة التابعة لقوة دفاع مالاوي "خرجت عن الرادار"، بعد أن غادرت العاصمة ليلونغوي صباح الإثنين، وفق شبكة سكاي نيوز.

وبعد إبلاغه بالحادث، ألغى رئيس مالاوي لازاروس شاكويرا رحلته المقررة إلى جزر البهاما.

وأمر رئيس البلاد بإجراء عملية بحث وإنقاذ، بعدما فشل مسئولو الطيران في الاتصال بالطائرة.

وكان من المفترض أن تهبط الطائرة في مطار مزوزو الدولي شمالي البلاد، بعد الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي، لكن ذلك لم يحدث.