محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بكنترول المدارس الصناعية

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات دبلوم المدارس الثانوية الصناعية "نظام 3 سنوات"، بمقر الكنترول الكائن بمدرسة الثانوية الميكانيكية العسكرية في شارع صلاح سالم بمدينة بني سويف.

رافق المحافظ خلال الجولة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد بدر، وكيل المديرية، وكامل أبو طالب، مدير عام التعليم الفني، وأسامة يسن، رئيس لجنة النظام والمراقبة، وأشرف عمران، وكيل اللجنة، وأشرف عبدالعليم، مدير إدارة الأمن بالمديرية.

تابع المحافظ سير العمل داخل الكنترول، الذي يعمل من الـ8 صباحاً حتى الـ8 مساءً طوال أيام الأسبوع، ويشرف على امتحانات 45 ألفاً و334 طالباً وطالبة من محافظات "المنيا، أسيوط، سوهاج، والوادي الجديد"، حيث يضم الكنترول أكثر من 500 موظف موزعين على عدة أقسام تشمل: التقدير، التسلسل، الحاسب الآلي، الإحصاء، وغيرها من الوحدات المتخصصة.

وأعربت وكيل وزارة التربية والتعليم عن تقديرها لزيارة المحافظ وتفقده لمنظومة العمل داخل الكنترول، مشيدة بتوجيهاته بتوفير التسهيلات اللازمة وتهيئة الأجواء المناسبة لضمان دقة وجودة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات، تمهيداً لاعتماد النتائج من الوزارة وإعلانها في الوقت المناسب.

من جهته، وجّه أسامة يسن، رئيس لجنة النظام والمراقبة، الشكر لمحافظ بني سويف على زيارته الداعمة، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس اهتمام القيادة التنفيذية بمنظومة التعليم الفني، وتُعد حافزاً كبيراً لجميع العاملين لبذل أقصى جهد لإنجاز المهام المطلوبة بالدقة والسرعة اللازمة، بما يصب في مصلحة الطلاب والمنظومة التعليمية ككل.