الحكومة اليابانية تطرح 200 ألف طن إضافية من مخزون الأرز لكبح جماح الأسعار

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم طرح 200 ألف طن إضافية من مخزون الأرز عبر عقود مباشرة مع تجار التجزئة، وذلك في أحدث خطوة للحد من ارتفاع أسعار الغذاء الرئيسي في البلاد، حسبما أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، نقلا عن تصريحات لوزير الزراعة شينجيرو كويزومي.

وأوضح كويزومي، أنه سيتم أخذ الكمية المطروحة بالتساوي من محصولي عامي 2020 و2021، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يُعرض أرز عام 2020 للبيع في المتاجر بسعر يبلغ نحو 1700 ينا "12 دولارًا" لكل 5 كيلوجرامات.

وسينخفض بهذه الخطوة، مخزون البلاد من الأرز إلى نحو 100 ألف طن، بعدما كان يبلغ نحو 910 آلاف طن قبل بدء الحكومة طرح الكميات المخزنة في مزادات خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.

وأكد الوزير أنه سيتم توزيع الأرز على المتاجر الصغيرة والأخرى المتخصصة وكذلك سلاسل المتاجر الكبرى، مشيرًا إلى أن الوزارة ستبدأ في تلقي طلبات الشراء اعتبارًا من يوم غد الأربعاء.

وقال كويزومي، في مؤتمر صحفي: "سنقوم بتوصيل الأرز المخزَّن بسرعة حتى يصل إلى المستهلكين بأسعار أقل".

يشار إلى أن الحكومة اليابانية تحتفظ عادةً بنحو مليون طن من الأرز كاحتياطي للطوارئ، مثل الكوارث الطبيعية أو فساد المحاصيل، حيث تشتري سنويًا 200 ألف طن من المزارعين على مدى خمس سنوات، ويبلغ الطلب المحلي السنوي على الأرز في اليابان حوالي 6.7 مليون طن.

وشهدت الأسواق اليابانية نقصًا في الأرز منذ صيف العام الماضي، مما ساهم في ارتفاع الأسعار إلى الضعف مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث بلغ متوسط سعر العبوة 5 كيلوجرامات 4223 ينًا في الأسبوع المنتهي في الأول من يونيو الجاري.

وتشتبه وزارة الزراعة في أن بعض تجار الجملة والمزارعين يقومون بتخزين الأرز عمدًا في انتظار زيادات إضافية في الأسعار.