الرئيس اللبناني يصل الأردن لعقد لقاء قمة مع الملك عبد الله

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وصل الرئيس اللبناني جوزاف عون، الثلاثاء، العاصمة عمان، في زيارة غير معلنة المدة، يلتقي خلالها العاهل الأردني عبد الله الثاني.

وذكر بيانان للديوان الملكي الأردني، ورئاسة الجمهورية اللبنانية أن عون وصل عمان لعقد "لقاء قمة" مع الملك عبد الله الثاني.

وذكر الديوان الملكي أن الملك عبد الله استقبل عون لدى وصوله مطار ماركا بالعاصمة عمان، في زيارة رسمية إلى المملكة.

وأشار البيان إلى أن أجريت مراسم استقبال رسمية لعون وكان في الاستقبال رؤساء السلطات وعدد من كبار المسؤولين الأردنيين.

من جهتها أعلنت الرئاسة اللبنانية في وقت سابق الثلاثاء، عبر منصة إكس، مغادرة عون إلى عمان "تلبية لدعوة رسمية وجهها إليه العاهل الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين".

وأوضحت أن الجانبين، سيعقدان "لقاء قمة" ومن ثم محادثات موسعة يشارك فيها أعضاء الوفدين اللبناني والأردني "تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية الراهنة".

ومن المتوقع أن يصدر الديوان الملكي بياناً لاحقاً حول نتائج المباحثات بين ملك الأردن والرئيس عون في إطار زيارة الأخير.