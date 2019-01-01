المرشحة الألمانية لرئاسة المفوضية الأوروبية تعول على علاقات جيدة مع بريطانيا بعد البريكست

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، أنها تعول على علاقات جيدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، في حال خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست".

وقالت المرشحة لخلافة جان-كلود يونكر في رئاسة المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء في بروكسل: "البريكست ليس نهاية شيء، البريكست بداية العلاقات المستقبلية".

وأشارت فون دير لاين إلى أنها على قناعة بأن اللهجة وطريقة التصرف في حال الخروج البريطاني أمر مهم.

وأكدت الوزيرة الاتحادية أن هناك اتفاقية بشأن البريكست، قائلة: "أعتقد أنه اتفاق جيد، وفي الوقت ذاته ذكرت فون دير لاين أنها لا تزال تأمل دائما في بقاء البريطانيين في الاتحاد الأوروبي".

يُذكر أن البريطانيين صوتوا في يونيو عام 2016 بأغلبية محدودة لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد، وتم تأجيل الخروج مرتين؛ لأن البرلمان في بريطانيا لم يرغب في التصويت لصالح إتمام خروج دون اتفاق، ولا لصالح الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع بروكسل.

وكانت فون دير لاين، فوجئت بترشيحها لرئاسة المفوضية الأوروبية من قبل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يصوت البرلمان الأوروبي الأسبوع القادم بشأن انتخاب فون دير لاين.