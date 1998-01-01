الولايات المتحدة توافق على إمكانية بيع 105 مقاتلات إف-35 لليابان

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(د ب أ)

تلقى الكونجرس الأمريكي يوم الخميس إخطارا بامكانية بيع 105 مقاتلات من طراز إف-35 لليابان بتكلفة تقديرية تبلغ 11ر23 مليار دولار.

وأحالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية الإخطار بعد أن وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على البيع المحتمل.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية إن اليابان طلبت 63 طائرة من طراز إف-35 إيه و 42 طائرة من طراز إف-35بي ، إلى جانب 110 من محركات برات وويتني إف 135.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية "من الضروري للمصلحة الوطنية للولايات المتحدة مساعدة اليابان في تطوير والحفاظ على قدرة دفاع عن النفس قوية وفعالة"، مضيفة أن البيع المقترح "لن يغير من التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".

وستضع الاتفاقية اليابان من بين أكبر المستخدمين الأجانب لطائرة إف-35.