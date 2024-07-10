تحذير أممي من فيضانات بالسودان مع هطول أمطار غزيرة لمدة أسبوع

حذّرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من احتمال حدوث فيضانات وسيول بجنوب دولة السودان مع توقع هطول أمطار غزيرة تستمر من اليوم وحتى 17 يوليو.

وقالت المنظمة الدولية، عبر منصة «إكس»، إن منسوب الأمطار وصل في مدينة سنجة بولاية سنار جنوب شرق السودان إلى 14 ملليمتراً، وإنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في مناطق جنوب دولة السودان.

وتوقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن تشهد معظم مناطق القرن الأفريقي أمطارًا «أكثر من المعتاد» هذا الصيف، مما قد يساهم في تفاقم مشكلات الفيضانات في المناطق المعرضة للخطر في السودان.

وبحسب موقع «السودان الآن»، شهد جنوب شرق السودان يوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة تسببت في غمر قرى بكاملها وانهيار منازل، وفقًا لما أفاد به شهود عيان لوكالة الأنباء الفرنسية.

وفي بلدة أروما التي تبعد حوالي 60 كيلومتراً شمال عاصمة ولاية كسلا، تفاجأ السكان بارتفاع المياه بشكل مفاجئ بعد انهيار حاجز ترابي كان يُستخدم كسد مؤقت.