أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة شمال دمنهور الابتدائية، عن تقدم 28 مرشحًا، من بينهم 4 سيدات، بأوراق ترشحهم لخوض انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية الستة المخصصة لمحافظة البحيرة، في انتخابات الشيوخ 2025.

كما تقدم 6 مرشحين بالقائمة الوطنية "من أجل مصر" بأوراق ترشحهم ضمن نظام القائمة.

وأكد مصدر مسؤول باللجنة أنه سيتم إعلان الأسماء النهائية للمرشحين، غدًا الجمعة، من خلال نشر القوائم النهائية بمدخل المحكمة بدمنهور.

أبرز المرشحين على المقاعد الفردية:

- السيد القفاص (حزب مستقبل وطن) – رمز: المسدس

- محمد وجيه خالد (مستقبل وطن) – رمز: السنبلة

- أحمد حسين الفيشاوي (مستقبل وطن) – رمز: القلم

- عمرو سعد الشلمة (مستقبل وطن) – رمز: الكتاب

- سامح علي صالح (حماة الوطن) – رمز: التاج

- محمود يوسف لطيف (الجبهة الوطنية) – رمز: السيارة

- أسامة أحمد العريان (مستقل) – رمز: الأسد

- بهلول أحمد سالم (مصر الحديثة) – رمز: المصباح الكهربائي

- كامل محمود الخضرجي (مستقل) – رمز: سيارة إسعاف

- صفاء شعبان عرابي (مصر الحديثة) – رمز: الشمعة

- محمد السعيد المصري (العدل) – رمز: الحصان

- محمد علي حسن الفقي (مستقل) – رمز: بندقية صيد

- محمد صلاح خليفة (النور) – رمز: الكرسي

- شعبان جلال شعبان (مستقل) – رمز: المدفع

- راجح الليثي راجح (مستقل) – رمز: الصقر

- منشاوي غانم جابر (مستقل) – رمز: ساعة يد

- تهاني عبد العظيم الشيخ (مستقل) – رمز: الكف

- أحمد أبو الخير برجل (الجيل الديمقراطي) – رمز: الدراجة النارية

- جاسر فاروق ضيف الله (الجيل الديمقراطي) – رمز: السفينة

- منى شاكر خالد (مستقل) – رمز: العقرب

- نادر إسماعيل مصطفى (الجيل الديمقراطي) – رمز: الغزال

- محمد نبيل البلكيمي (مستقل) – رمز: السد العالي

- رجب قنديل رويني (مستقل) – رمز: تليفون محمول

- طه محمد القزاز (إرادة جيل) – رمز: التمساح

- عبد الحميد سعد عرابي (مستقل) – رمز: السهم

- عبير جلال الشبراوي (مستقل) – رمز: عنقود العنب

- شعبان عبد المولى عطية (مستقل) – رمز: الهدهد

- فرج حجاج محمد حجاج (مستقل) – رمز: المروحة





