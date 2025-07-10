بن هيلي يفوز بالمرحلة السادسة من طواف فرنسا للدراجات

أحرز الأيرلندي بن هيلي (24 عامًا) لقب المرحلة السادسة من طواف فرنسا 2025 (201.5 كلم بين بايو وفير نورماندي)، مسجلًا أول فوز له في الطواف بزمن 4:24:10 ساعات، متقدمًا على الأمريكي كوين سيمونز (2:44 د)، والأسترالي مايكل ستورر (2:51 د).

وأصبح هيلي أول أيرلندي يفوز بمرحلة في طواف فرنسا، منذ سام بينيت (2020).

ومن جانبه، استعاد الهولندي ماثيو فان دير بويل القميص الأصفر للترتيب العام، بفارق ثانية واحدة عن السلوفيني تادي بوجاتشار.

وحل فان دير بويل ثامنًا في المرحلة السادسة، بفارق 1:29 دقيقة عن بوجاتشار (التاسع)، وأعرب عن طموحه للتتويج بالمرحلة السابعة (197 كلم، سانت مالو إلى جيرليدان)، حيث فاز بأول قميص أصفر له عام 2021.

وجاء ترتيب المرحلة السادسة على النحو التالي:

1. بن هيلي (أيرلندا) 4:24:10

2. كوين سيمونز (أمريكا) +2:44

3. مايكل ستورر (أستراليا) +2:51

4. إدوارد دونبار (أيرلندا) +3:21

5. سايمون يايتس (بريطانيا) +3:24

فيما جاء الترتيب العام على النحو التالي:

1. ماثيو فان دير بويل (هولندا) 21:52:34

2. تادي بوجاتشار (سلوفينيا) +0:01

3. ريمكو إيفينيبول (بلجيكا) +0:43

4. كيفان فوكلان (فرنسا) +1:00

5. يوناس فينجيجارد (الدنمارك) +1:14