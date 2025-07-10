شهدت مكة المكرمة، اليوم الخميس، مراسم غسل الكعبة المشرفة، بحضور الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وغسل نائب أمير منطقة مكة الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبللة بالمخلوط، الذي يُحضّر منذ وقت مبكر من قبل الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

عقب ذلك أدّى نائب أمير منطقة مكة المكرمة ركعتي الطواف.

وشارك في غسل الكعبة المشرفة، عدد من المسئولين وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمدين لدى المملكة وسدنة بيت الله الحرام.

وتبدأ مراسم غسل الكعبة أولًا بكنس أرضية الكعبة المشرفة من الغبار والأتربة قبل الغسل، ثم تجلب الأواني النحاسية التي مزج فيها ماء زمزم بطيب الورد الفواح والدهن المعتق والعود الفاخر، وتبلل بها قطع قماشية لتبدأ عملية مسح جدار الكعبة المشرفة من الداخل.

ثم تغسل الأعمدة الثلاثة داخل الكعبة وكذلك الأرضيات، وعقب ذلك يتم تجفيفها بقطع قماشية ذات مسكات خشبية، وأخيرًا يتم تطييب الجدران بأحدث الأدوات لتغطي كامل مساحة الكعبة المشرفة.