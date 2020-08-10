نقل حارس المصري للعناية المركزة بسبب كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نقل أحمد عبد الفتاح حارس مرمى الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته أثر إصابته بفيروس كورونا .

وكان الحارس قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا ضمن ١٦ فرد من فريق المصرى بعد ثبوت إيجابية المسحة الطبية التى خضع لها الفريق البورسعيدى وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى صباح أول أمس السبت.

وعاد فريق المصرى إلى بورسعيد وتم عزل ١٦ حالة داخل إحدى القرى السياحية لتلقى العلاج لمدة اسبوعين.

وتدهورت حالة حارس المصرى الساعات السابقة وتم نقله إلى إحدى مستشفيات بورسعيد بالعناية المركزة وكان الحارس قد اشتكى من ارتفاع درجة الحرارة وضيق التنفس داخل مقر إقامة فريق المصرى ببرج العرب.