وزير داخلية النمسا: اعتقال مهربين وثمانية مهاجرين من سوريا وتركيا على الحدود مع المجر

أعلن جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوي، اليوم الأربعاء، عن اعتقال اثنين من مهربي البشر وثمانية من المهاجرين غير الشرعيين بعدما تم رصدهم باستخدام طائرة بدون طيار على الحدود النمساوية المجرية.

وقال وزير الداخلية النمساوي، في تصريحات اليوم، إن ستة من المهاجرين نقلوا إلى المستشفى بسبب إصابات مثل الجروح والكدمات أو كسور العظام خلال عملية المطاردة في ولاية "بورجنلاند" الحدودية مع المجر.

واشار إلى أن وزارة الداخلية تحقق نجاحا متواصلا في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، لافتا الى أن الاجراء الحازم ضد مافيا التهريب هو العنصر الأساسي في مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث يقع أكثر من 80 في المائة من المهاجرين غير الشرعيين - الذين تم القبض عليهم في النمسا - ضحية للوعود الكاذبة للمهربين.

واعتبر أن التهريب شكل غير إنساني من أشكال الجريمة المنظمة التي تسبب أيضًا وفيات الأشخاص، لافتا الى أن الضوابط على حدود النمسا هي إجراء أساسي في مكافحة الجريمة المنظمة ومن يقف وراءها بالتعاون الوثيق مع المجر ودول أخرى في غرب البلقان.

وذكر أن التنسيق الأمني المجري النمساوي مستمر حيث تمت مطاردة سيارة كان سائقها يحاول الفرار من المجر إلى النمسا بالقرب من منطقة أوبيربوليندورف، وقد تم ضبطها بعد انحرافها فى أحد الحقول عقب اطلاق رجال الشرطة عدة أعيرة نارية.

وأشار إلى أن المعتقلين هم مواطنون أتراك تتراوح أعمارهم بين 25 و 29 عامًا إضافة إلى أربعة سوريين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاما، موضحا أنه تم بالفعل القبض على 325 مهربًا هذا العام.