هيئة الانتخابات في تونس تعلن قبول ملفات ثلاثة مترشحين للرئاسية

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أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم السبت قبول ملفات ثلاثة مترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد.

وقبلت الهيئة أيضا ملف زهير المغزاوي رئيس "حزب حركة الشعب" الممثلة في البرلمان والمؤيدة أيضا لسياسات الرئيس سعيد.

كما قبلت ملف السياسي العياشي الزمال عن "حركة عازمون".

وأعلنت الهيئة في مؤتمر صحفي، رفض ملفات 14 مترشحا لأسباب تتعلق بعدم استكمال التزكيات الشعبية من الناخبين او لعدم ايداعهم شرط الضمان المالي في الخزينة العامة والمقدر بعشرة آلاف دينار تونسي (3 آلاف دولار أمريكي).

وكان عدد من المترشحين اشتكوا من تعطل حصولهم على وثائق رسمية لاستكمال ملفاتهم بسبب قيود إدارية.

ويواجه الرئيس قيس سعيد المرشح بقوة للفوز بولاية ثانية، انتقادات من منظمات حقوقية بسبب حملة إيقافات ضد سياسيين من المعارضة بتهمة التآمر على أمن الدولة وقضايا آخرى تخص ملفات فساد وإرهاب.

وتقول المعارضة إنها قضايا "سياسية ملفقة" وتتهم سعيد برغبته تعزيز هيمنته على الحكم بعد حله النظام السياسي في 2021.