المصري يتعاقد مع المهاجم الدولي الفلسطيني محمد بلح

نجحت إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية فى إنهاء إجراءات التعاقد مع المهاجم الدولى الفلسطينى محمد بلح بعقد 4 مواسم تبدأ من الموسم الجديد2022/2021 وحتى نهاية موسم 2025/2024 .

وقام مهاجم المصرى الجديد بتوقيع التعاقد مع لجنة التعاقدات برئاسة محمد الخولى نائب رئيس النادى وعدنان حلبية وأحمد الشملة عضوا المجلس .

يذكر أن محمد بلح يبلغ من العمر 28 عام ويجيد اللعب فى جميع مراكز خط الهجوم وسبق له اللعب في أندية الصداقة الفلسطينى وحصل معه على بطولة الدورى الفلسطينى موسم 2017/2016 قبل انتقاله للعب بالدورى الأردنى بصفوف ناديى الأهلى وذات رأس قبل أن ينتقل للدورى العمانى حيث لعب لأندية العروبة وصحم والسويق قبل أن يعود مرة أخرى لصفوف نادى الأصلى الصداقة الفلسطينى .