 مواعيد مباريات اليوم الأحد 10سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة - بوابة الشروق
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مواعيد مباريات اليوم الأحد 10سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

محمد ثابت
نشر في: الأحد 10 سبتمبر 2023 - 9:18 ص | آخر تحديث: الأحد 10 سبتمبر 2023 - 9:18 ص

تقام اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 العديد من المباريات في مختلف الملاعب الأوروبية والأفريقية، أبرزها مواجهة أيرلندا ضد هولندا فى تصفيات أمم أوروبا 2024، إلى جانب مباراة نيجيريا ضد ساوتومي و برين في تصفيات أمم أفريقيا.

يقدم موقع "الشروق" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة

كازاخستان  Xإيرلندا الشمالية – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1      

الجبل الأسود X بلغاريا  - الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1           

فنلندا X الدانمارك - الساعة 7 مساء على قناةbeIN Sports HD 2

جزر فاروه X مولدوفا - الساعة 7 مساء على قناةbeIN Sports HD 3

ليتوانيا X صربيا – الساعة 9:45 مساء            

سان مارينو  Xسلوفينيا – الساعة 9:45 مساء           

إيرلندا X هولندا – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

اليونان X جبل طارق – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2              

ألبانيا  Xبولندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3             

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا

توجو X الرأس الأخضر – الساعة 7 مساء على قناةbeIN Sports HD 7

نيجيريا X ساوتومي و برينسيب – الساعة 7 مساء على قناةbeIN Sports HD 6

جامبيا X الكونغو – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 6

 


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