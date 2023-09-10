مواعيد مباريات اليوم الأحد 10سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 العديد من المباريات في مختلف الملاعب الأوروبية والأفريقية، أبرزها مواجهة أيرلندا ضد هولندا فى تصفيات أمم أوروبا 2024، إلى جانب مباراة نيجيريا ضد ساوتومي و برين في تصفيات أمم أفريقيا.
يقدم موقع "الشروق" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها
مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة
كازاخستان Xإيرلندا الشمالية – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
الجبل الأسود X بلغاريا - الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1
فنلندا X الدانمارك - الساعة 7 مساء على قناةbeIN Sports HD 2
جزر فاروه X مولدوفا - الساعة 7 مساء على قناةbeIN Sports HD 3
ليتوانيا X صربيا – الساعة 9:45 مساء
سان مارينو Xسلوفينيا – الساعة 9:45 مساء
إيرلندا X هولندا – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 1
اليونان X جبل طارق – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2
ألبانيا Xبولندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا
توجو X الرأس الأخضر – الساعة 7 مساء على قناةbeIN Sports HD 7
نيجيريا X ساوتومي و برينسيب – الساعة 7 مساء على قناةbeIN Sports HD 6
جامبيا X الكونغو – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 6