والد أشرف داري يوجه رسالة لجماهير الأهلي

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حرص والد أشرف داري، مدافع الأهلي الجديد، على طمأنة جماهير الفريق الأحمر، بعد الإصابة التي تعرض لها نجله قبل انطلاق مباراة المغرب أمام ليسوتو، أمس الإثنين، للجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

وصرح والد أشرف داري للصحف المغربية قائلا:" الإصابة خفيفة ولا تدعو للقلق، استبعاده من المباراة جاء خوفا من تفاقم الإصابة فقط لا غير".

أضاف:" أشرف يحتاج للراحة لمدة 4 أيام فقط على أن يعود للتدريبات بعد ذلك بشكل طبيعي".

أتم:" سيخضع لفحوصات طبية للأطمئنان على حالته ومن ثم يعود للتدريبات مع الأهلي".