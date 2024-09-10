إبراهيم حسن يُشيد بإنجاز محمد صلاح مع منتخب مصر

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علق إبراهيم حسن مدير منتخب مصر على فوز الفراعنة أمام نظيره بوتسوانا، في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 بأربعة أهداف نظيفة.

وقال إبراهيم حسن عبر تصريحات تيلفزيونية: «أبارك لـ محمد صلاح على وصوله لـ100 مباراة دولية وكان من الرائع أن يحقق هذا الرقم المميز مع هذا الانتصار الكبير».

وتابع في تصريحاته: «محمد صلاح يعتبر لاعبًا مميزًا وهامًّا للمنتخب وأتمنى أن تستمر مسيرته الدولية حتى 200 مباراة».

ونجح منتخب مصر في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، وانتصر على بوتسوانا برباعية دون رد.