وزير الخارجية الأمريكي: وقف إطلاق النار بغزة يصب في مصلحة إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الانتهاء والموافقة على ما يزيد على 90% من القضايا المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى عمل الوسطاء على تحقيق التوافق ببعض «الأمور الصعبة المتبقية».

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني، اليوم الثلاثاء: «كما قلنا مُسبقا، نحن على بعد خطوات من اتفاق وقف إطلاق النار، لكنها الخطوات الأصعب، وفي الوقت نفسه نؤمن بأننا قادرون على العمل مع النظراء والشركاء لسد الثغرات في الوقت المناسب».

وأكد أن وقف إطلاق النار في غزة يصب في مصلحة إسرائيل؛ لأنه يضمن إعادة المحتجزين إلى منازلهم، وخفض التوترات القائمة في غزة، وإحداث نوع من الاستقرار في الشمال.

وذكر أن وقف إطلاق النار يساعد على تهدئة الوضع في البحر الأحمر مع الحوثيين، ويزيد أمن إسرائيل على المدى البعيد، ويعزز كذلك علاقتها مع السعودية.

وأوضح أن حل مشكلة غزة والنزاع يجعل إسرائيل منخرطة في المنطقة، ولديها علاقات طيبة مع دول الجوار، ومحمية ضد أي عدوان من إيران ووكلائها.

وأكمل: «هناك عدة جبهات مفتوحة الآن في غزة والضفة الغربية ولبنان، كذلك هناك احتمال لاندلاع حرب أوسع مع حزب الله وإيران، لذلك يجب وقف إطلاق النار لمنع تكرار 7 أكتوبر وتوسيع رقعة النزاع».

وتابع: «لا يستطيع الحديث بلسان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، لأنه عليه أن يتخذ القرارات بنفسه»، مختتمًا: «نحن نعمل على وقف إطلاق النار لأنه يأتي بالعديد من المسارات الإيجابية».