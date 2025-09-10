أستراليا توافق على أول لقاح لحماية الكوالا من عدوى الكلاميديا البكتيرية

أعلنت جامعة "صن شاين كوست" اليوم الأربعاء، أن هيئة تنظيم الأدوية البيطرية في أستراليا وافقت على أول لقاح لحماية الكوالا من عدوى "الكلاميديا"، البكتيرية التي تعد أحد أكبر التهديدات التي تواجهها تلك الحيوانات.

وتمت الموافقة على استخدام اللقاح أحادي الجرعة، الذي قامت جامعة "صن شاين كوست" بتطويره، على مستوى البلاد بعد أكثر من عقد من الأبحاث.

ومن الممكن أن تسبب الكلاميديا - وهي بكتيريا تنتقل بشكل رئيسي عن طريق الاتصال الجنسي - التهابات مؤلمة في المسالك البولية، وعمى، وعقم، وقد تؤدي إلى الوفاة لدى الكوالا. كما أنه من الممكن أيضا انتقال العدوى من الأم إلى صغيرها.

وقال الباحث الرئيسي بيتر تيمز: "كنا نعلم أن لقاحا أحادي الجرعة - بدون الحاجة إلى أخذ جرعة معززة - هو الحل للحد من الانتشار السريع والمُدمر للمرض، المسؤول عما يصل إلى نصف الوفيات لدى الكوالا في جميع الأنواع البرية بأستراليا".