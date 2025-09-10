 أستراليا توافق على أول لقاح لحماية الكوالا من عدوى الكلاميديا البكتيرية - بوابة الشروق
الأربعاء 10 سبتمبر 2025 10:46 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

أستراليا توافق على أول لقاح لحماية الكوالا من عدوى الكلاميديا البكتيرية

سيدني - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 10 سبتمبر 2025 - 10:24 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 سبتمبر 2025 - 10:24 ص

أعلنت جامعة "صن شاين كوست" اليوم الأربعاء، أن هيئة تنظيم الأدوية البيطرية في أستراليا وافقت على أول لقاح لحماية الكوالا من عدوى "الكلاميديا"، البكتيرية التي تعد أحد أكبر التهديدات التي تواجهها تلك الحيوانات.

وتمت الموافقة على استخدام اللقاح أحادي الجرعة، الذي قامت جامعة "صن شاين كوست" بتطويره، على مستوى البلاد بعد أكثر من عقد من الأبحاث.

ومن الممكن أن تسبب الكلاميديا - وهي بكتيريا تنتقل بشكل رئيسي عن طريق الاتصال الجنسي - التهابات مؤلمة في المسالك البولية، وعمى، وعقم، وقد تؤدي إلى الوفاة لدى الكوالا. كما أنه من الممكن أيضا انتقال العدوى من الأم إلى صغيرها.

وقال الباحث الرئيسي بيتر تيمز: "كنا نعلم أن لقاحا أحادي الجرعة - بدون الحاجة إلى أخذ جرعة معززة - هو الحل للحد من الانتشار السريع والمُدمر للمرض، المسؤول عما يصل إلى نصف الوفيات لدى الكوالا في جميع الأنواع البرية بأستراليا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك