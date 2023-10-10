سما إبراهيم تحصد جائزة أفضل رياضية في بطولة العالم للمواي تاي بتركيا

نجحت سما إبراهيم لاعبة المنتخب المصري للمواي تاي في حصد جائزة تفضل رياضية في بطولة العالم للمواي تاي للبراعم والناشئين بتركيا.

وجاءت جائزة أفضل لاعبة في بطولة العالم للاعبة سما إبراهيم في مرحلة تحت 14 عام بعد تقديمها أداء اذهل جميع الحضور في البطولة التي أقميت خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 8 اكتوبر الجاري في مدينة انطاليا بتركيا.

واشاد محمد إبراهيم بأداء لاعبي المنتخب خلال بطولة العالم وعلى رأسهم سما إبراهيم بعد حصدها جائزة أفضل لاعبة.

ونجح المنتخب المصري للمواي تاي في حصد 8 ميداليات متنوعة في بطولة العالم للبراعم والناشئين بتركيا.

وحصد الفراعنة 3 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين و3 ميداليات برونزية وكانت الميداليات الذهبية من نصيب اللاعبات نورسين وليد، سما إبراهيم، جومانا وليد، فيما حصد الميداليات الفضية ملك البادي،

فارس قورة، فيما حصد الميداليات البرونزية زكريا وليد، أريام مجدي، رانيا الراملي.

وأشاد محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي بنتائج البعثة المصرية في بطولة العالم للبراعيم والناشئين بعد نجاحهم في الوصول إلى منصات التتويج وتحديد أكبر عدد ممكن من الميداليات بعد منافسات غاية في القوة بين الدول المشاركة في بطولة العالم.

وشارك المنتخب الوطني للمواي تاي ببعثة مكونة من 13 لاعب ولاعبة وهم زكريا وليد، فارس قورة، أنس عصام، و ذكرى صلاح، جومانا وليد، أرسلان وائل، أريام مجدي، سما إبراهيم، جنات رفعت، حبيبة محمد سالم، نورسين وليد، رانيا عادل، ملك البادي.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين في المنافسات عدد من أبطال العالم في الموسم السابق وهم زكريا وليد أول العالم وجومانا وليد ثاني العالم والثنائي أرسلان وائل وسما إبراهيم ثالث العالم.

وترأس بعثة المنتخب الوطني للمواي تاي محمد إبراهيم رئيس الاتحاد، و المهندس أحمد رمضان أمين الصندوق و د رفعت أحمد جابر المدير الفني ووائل فهر مدرب.