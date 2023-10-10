حث المسؤولون في مستوطنة ميتولا (أقصى شمال إسرائيل)، اليوم الثلاثاء، المستوطنين فيها على مغادرتها، خوفا من شن حزب الله اللبناني هجوما على إسرائيل من لبنان.

ووجهت السلطات في المستوطنة رسالة جاء فيها: "في ضوء تقييم الوضع واحتمال التصعيد هنا، نطلب منكم المغادرة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضافت الرسالة أن أولئك الذين لا يستطيعون الإخلاء بشكل مستقل أو لا يستطيعون ترتيب سكن بديل سيحصلون على المساعدة في القيام بذلك.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن رصد إطلاق 15 صاروخا من الأراضي اللبنانية صوب المستوطنات الإسرائيلية على الحدود الشمالية.

وقال، في بيان، إنه اعترض 4 عمليات إطلاق، بينما سقطت 10 صواريخ في مناطق مفتوحة.