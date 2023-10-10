محافظ بني سويف يناقش الترتيبات اللازمة لتنفيذ حملة لمناهضة العنف القائم على النوع

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن تعزيز دور المرأة في جميع المجالات يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتمكين المرأة في مختلف النواحي، مشيرا إلى أنه في سبيل ذلك تم سن تشريعات وقوانين تكفل للمرأة حقوقها، حيث تقوم الجهات التنفيذية والمجتمعية بتنفيذ الآليات الداعمة والأنشطة التي تعزًز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بصفة مستمرة.

وشدد محافظ بني سويف، على أهمية دور المرأة في الحفاظ والارتقاء بالوطن لكونها شريكًا أساسيًا لا غنى عنه مع الرجل في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية المنشودة، مؤكدا أن المحافظة تسعى دائمًا لمساندة ودعم المرأة، من خلال تسهيل وتعزيز عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في هذا المجال، خاصة في القرى، بجانب تشجيع ودعم القيادات النسائية للعمل العام.

وأشار إلى أن المحافظة تجري تنفذ آليات وخطوات داعمة نحو منع التمييز والتفرقة بين الرجل والمرأة، حيث بات عامل الكفاءة والإجادة معيار شغل وتقلد المناصب القيادية، مبينًا أن ديوان عام المحافظة خير دليل لما يوجد به من قيادات نسائية يشغلن وظائف قيادية ويشاركن في إدارة العديد من الملفات الهامة أثبتن فيها قدرة على تحمل المسئولية.

كما أوضح المحافظ، أن مفهوم العنف ضد المرأة يتسع ليشمل كل أنواع الضرر النفسي والأدبي والمعنوي، وأشكال التمييز والتهميش أو التقليل التي تلحق بالمرأة، وينعكس بالسلب على دورها ومكانتها في المجتمع، واختزال دورها في مجالات بعينها، وهو ما جعل الدولة تنفذ مجموعة من البرامج التي تهدف إلى تثقيف المرأة في جميع الجوانب حتى تقف على حقوقها وواجباتها والارتقاء بالمستوى المعيشي، وتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا، خاصة في الريف، مشيرا إلى الجهود المبذولة في بعض القرى في هذا الشأن.

يأتي ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم لبحث الاستعدادات التنسيقية اللازمة لبدء حملة "الـ16 يوم" لمناهضة العنف ضد المرأة، التي ترعاها وزارة التنمية المحلية، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في محاورها الأربع الرئيسية، حيث تنطلق الحملة اعتباراً من 25 نوفمبر المقبل، وتختتم 10 ديسمبر2023، تزامنًا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

واستعرضت الدكتورة شيماء كرم، مدير الوحدة، تقرير وحدة شئون المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، وتضمن الإشارة إلى الجهود التي تم تنفيذها من خلال حملة "الـ16 يوم" على مدار الأعوام الثلاثة السابقة من لقاءات وندوات توعوية، شملت رسائل لمجابهة العنف ضد المرأة، بمشاركة الجهات الرسمية، والمجتمعية المعنية، بجانب استعراض خطة العمل في الحملة الجديدة ومهام ومساهمات كل جهة مشاركة في الحملة.

وأكدت دعم محافظ بني سويف للجهود والفعاليات التي تنظمها الوحدة، مشيرة إلى أن الحملة تأتي تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف القائم على النوع، والذي حددته الأمم المتحدة 25 نوفمبر من كل عام، للمطالبة وتأكيد أهمية وقف العنف ضد المرأة.

وتتضمن الحملة عقد ندوات توعوية، ولقاءات جماهيرية بمراكز الشباب والوحدات المحلية، وتستهدف كل الفئات العمرية والنوعية من الرجال والنساء والأطفال والشباب.

حضر الاجتماع كل من الدكتور جان هنري رئيس الجامعة التكنولوجية، الدكتورة هبة السمري عميد كلية الإعلام بجامعة النهضة، الدكتورة غادة عاطف جامعة بني سويف، الدكتورة شيماء كرم مديرة وحدة شئون المرأة بالمحافظة، ونرمين محمود مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، النقيب مي محمد مديرية الأمن، ومحمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن، وهشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة، وألطاف رياض من المجلس القومي للأمومة والطفولة، بجانب حضور بعض مسئولي الجهات المشاركة "الأزهر، والوعظ والإرشاد، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ووحدة السكان، ووحدات المرأة بالجامعات المختلفة بالمحافظة، ومكتب خدمة الاستثمار والمناطق الصناعية".