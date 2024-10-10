مسئول أممي: معظم جنوب لبنان غير صالح للسكن

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، إن "معظم جنوب لبنان أصبح غير صالح للسكن؛ بسبب كثافة القصف الجوي الإسرائيلي".



وأضاف خلال كلمة أمام مجلس الأمن مساء الخميس: "حزب الله يواصل إطلاق النار عبر الخط الأزرق، مهددا تجمعات سكنية إسرائيلية رئيسية، بما فيها حيفا وطبريا، باستخدام أسلحة ثقيلة، ووجود أفراد مسلحين غير مخولين وعتاد وأسلحة جنوب نهر الليطاني يمثل انتهاكا واضحا للقرار 1701".

وأعلن أن اليونيفيل "قوات حفظ السلام بجنوب لبنان"، رصدت منذ الثامن من أكتوبر الماضي 5451 رشقة صاروخية من الجنوب إلى شمال الخط الأزرق و610 غارات جوية شنتها إسرائيل في مقابل 1385 رشقة صاروخية من الشمال إلى الجنوب.

وأوضح أن الصدامات الشرسة التي وقعت منذ بداية أكتوبر الجاري، قتل خلالها 12 جنديا إسرائيليًا على الأقل، بالإضافة إلى عدد من مقاتلي حزب الله، وذلك بعد عمليات تسلل لقوات مشاة ودبابات تابعة لحزب الله إلى جنوب لبنان رصدتها اليونيفيل.

وأضاف أن التبادل الكثيف للنيران أثر بشكل مأساوي، مخلفا العديد من الضحايا ومئات الآلاف من المهجرين، مناشدا جميع الأطراف الوقف الفوري للأعمال العدائية، والعودة إلى طاولة الحوار؛ لاتخاذ خطوات فعلية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1701.