زعيم الديمقراطيين الأحرار بألمانيا يدعو للحد من مدة تولي المستشارية إلى فترتين تشريعيتين

دعا رئيس الحزب الديمقراطي الحر بألمانيا مجددا لتحجيم فترة تولي المستشارية في بلاده لفترتين تشريعيتين.

وقال كريستيان ليندنر لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "يجب ألا يتم إعادة انتخاب أي مستشار أو مستشارة مستقبلا سوى لمرة أخرى ".

وأضاف قائلا: "إننا نرى في الفترة الأخيرة عصر ميركل الذي تسبب في عمليات تآكل"، موضحا أنه بعد انقضاء فترتين تشريعيتين على رأس الحكومة، تراجع الطموح لدى كل المستشارين.

ولكن ليندنر دعا في الوقت ذاته لإطالة الفترة التشريعية من أربعة أعوام إلى خمس أعوام.

يذكر أن ليندنر انتقد من قبل في عام 2016 سياسة اللجوء التي تتبعها ميركل وأوضح آنذاك: "تتسلل لدى فكرة أنه يجب تحجيم فترة تولي أي مستشار لثمانية أعوام (فترتين تشريعيتين)، كي يظل الحفاظ على الارتباط بالواقع".