كتلة سائرون في البرلمان العراقي: ماضون في استجواب رئيس الوزراء

أعلنت كتلة "سائرون" في البرلمان العراقي، أنها ماضية في استجواب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأحد، منذ قليل.