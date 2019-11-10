 كتلة سائرون في البرلمان العراقي: ماضون في استجواب رئيس الوزراء - بوابة الشروق
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كتلة سائرون في البرلمان العراقي: ماضون في استجواب رئيس الوزراء

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محمد عبد الجليل
نشر فى : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 9:11 م | آخر تحديث : الأحد 10 نوفمبر 2019 - 9:11 م

أعلنت كتلة "سائرون" في البرلمان العراقي، أنها ماضية في استجواب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأحد، منذ قليل.

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