الشرطة البريطانية تعيد القبض على ممرضة متهمة بقتل 8 رضع

أعلنت الشرطة البريطانية في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم إعادة القبض على ممرضة في مدينة تشيستر في شمال غرب انجلترا للاشتباه في قتلها 8 رضع في جناح حديثي الولادة بمستشفى.

وتتهم الممرضة التي لم يذكر اسمها، التي تم احتجازها مؤقتا خلال عامي 2018 و 2019، بالشروع في قتل رضيع تاسع أثناء عملها في مستشفى كونتس اوف تشيستر.

وكان قد تم إطلاق التحقيق أول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وتردد أن نحو 17 رضيعا توفوا في ظروف مثيره للشبهات في مستشفى كونتس اوف تشيستر عامي 2015 و 2016، كما أصيب عدد من الرضع بفشل في الدورة الدموية.

وقال كبير المحققين بول هوجز، الذي يتولى التحقيق في هذه القضية " بسبب طبيعة هذا التحقيق، وعلى الرغم من التحديات، إلا أنه من المهم تذكر ذلك، على الرغم من مرور الوقت، التحقيق مستمر".

وأضاف أنه يتم إطلاع الأسر المعنية على التطورات، وذلك دون تقديم مزيد من التفاصيل.