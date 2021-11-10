الملكة إليزابيث تطلب من الأمير ويليام وكيت ميدلتون وزن أنفسهما للاحتفال بالكريسماس!

في يوم الكريسماس (عيد الميلاد)، تحب العائلات أن تتباهى بكمية الطعام التي يمكن طهيها وتناولها، كمظهر من مظاهر الاحتفال بتلك المناسبة التي ينتظرها الكثيرون كل عام، ولكن عندما تكون أحد أفراد العائلة المالكة، يتضح أنه يجب عليك أن تفعل شيئا مختلفا.

نعم، كما لو أن الكريسماس في المنزل الملكي "ساندرينجهام Sandringham" بمقاطعة نورفولك بإنجلترا، لا يبدو شاقا بما فيه الكفاية، إلا أن هناك أيضا تقليد غريب جدا يجب على كل فرد من أفراد العائلة المالكة اتباعه، وذلك وفقا لما جاء في صحيفة "ذا صن" البريطانية.

في عام 2018، قالت الخبيرة الملكية، إنجريد سيوارد، لمجلة "جراتسيا Grazia" الإيطالية، إن الملكة إليزابيث تطلب من كل ضيف من ضيوفها -بما في ذلك كيت ميدلتون والأمير ويليام- "وزن أنفسهم" عند وصولهم، باستخدام مجموعة من الموازين العتيقة.

وتابعت: "لكن كل هذا للتأكد من أن الضيوف يقضون وقتا ممتعا، ويتم وزنهم للتأكد من أنهم (يتلقون تغذية جيدة)".

يعود ذلك التقليد إلى عهد الملك إدوارد السابع في أوائل القرن العشرين، ويتم تطبيقه على جميع أفراد العائلة الملكية.

ونظرا لأن احتفالات عيد الميلاد تدور حول تناول الطعام بشكل لا يمكن إنكاره، فإن العائلة المالكة تستمتع أولا بعشاء "الديك الرومي"، قبل الانغماس في تناول شاي بعد الظهر مع "كعكة مثلجة عملاقة".

إلى جانب ذلك، يجب أيضا أن يدخل ضيوف الملكة إلى غرفة الطعام بـ"ترتيب الأقدمية"، وبعد أن يجلسوا، يقطع رئيس الطهاة، الديك الرومي، ثم يرتدي الجميع القبعات الورقية، ما عدا الملكة.

ومن أجل "إفساح المجال" لتناول شاي ما بعد الظهيرة الفخم، تقوم العائلة المالكة بعد ذلك بالتجول في أراضي ملكية "ساندرينجهام"، والاستمتاع بـ"عشاء على ضوء الشموع في غرفة الطعام" في المساء.

كما تتأكد الملكة دائما من حصول كلابها المحبوبة من سلالة الكورجي على "معاملة خاصة" يوم عيد الميلاد أيضا، حيث أشار الطاهي الملكي السابق، دارين ماكجرادي، إلى أن كلاب صاحبة الجلالة تحصل على وجبة خاصة في عيد الميلاد أيضا، تتكون من "منتجات محلية طازجة".

وقال "ماكجرادي": "حتى كلاب الكورجي -كان عددها 12 عندما كنت طاهيا- لها قوائم طعام خاصة بها، عادة ما تتضمن تناوب الأرانب الطازجة أو اللحم البقري أو الدجاج مع الأرز والملفوف".