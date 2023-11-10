معبر رفح يشهد دخول 821 شاحنة مساعدات منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة

أكد خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، أنه تم إدخال 65 شاحنة و7 سيارات إسعاف من الكويت أمس الخميس، ووصل عدد الشاحنات التي دخلت غزة 821 شاحنة، بجانب 12 سيارة إسعاف وذلك منذ بدء دخول المساعدات.



كما سجل المعبر أمس وصول 717 فردًا إلى مصر بينهم 695 من أصحاب الجوازات والمصريين و12 جريحا و10 مرافقين لجرحى تم توزيعهم على مستشفيات العريش العام وأبو خليفة بالإسماعيلية، وآل نهيان ومعهد ناصر بالقاهرة، كما غادر مصر إلى غزة 8 أفراد من الأمم المتحدة ومنظمة أطباء بلا حدود.



وقال خالد زايد ان أمس شهد وصول 5 طائرات محملة بـ237طنًا من المساعدات 3 طائرات قطر وطائرة الكويت وطائرة من السعودية، بلغ عدد الطائرات التي وصلت إلى العريش الدولي منذ بداية الاحداث 107 طائرات.