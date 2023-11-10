لاعب الإسماعيلي ضمن قائمة منتخب توجو

استدعى الاتحاد التوجولي لكرة القدم، ياو أنور الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، للانضمام لصفوف منتخبه الوطني للمشاركة في مباراتي السودان والسنغال يومي 16و21 نوفمبر الحالي.

ضمن تصفيات إفريقيا للمجموعات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقام في أمريكا الشمالية وكندا والمكسيك.

وكان ياو أنور المحترف في صفوف الإسماعيلي، فضل اللعب مع منتخب توجو لكون والدته تحمل جنسية هذه البلد الإفريقي، وحتى يحظى بالفرصة للمشاركة أساسيًا في البطولات القارية والعالمية، لاسيما وأن القيادة الفنية للمنتخب التوجولي تتابع تالقة في صفوف الدراويش.

تجدر الإشارة إلى أن الإسماعيلي تعاقد مع ياو أنور الموسم الماضي قادمًا من نادي أشانتي جولد الغاني لمدة خمس سنوات، نظير 200 ألف دولار وسطع نجمة مع الفانلة الصفراء، وحصل أكثر من مرة على درع رجل المباراة من رابطة الأندية المصرية المحترفة خلال اللقاءات الرسمية بالمسابقة المحلية.