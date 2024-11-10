مفوضية شؤون اللاجئين: مصر أكبر دولة مستقبلة للسودانيين منذ بدء الحرب

أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن مصر أصبحت الآن أكبر دولة مستضيفة للسودانيين الفارين من النزاع في السودان.



وجاء في بيان للمفوضية أنه "منذ اندلاع النزاع في السودان قبل 19 شهرا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع نزح قسرا أكثر من ثلاثة ملايين شخص إلى البلدان المجاورة بحثا عن اللجوء".

وقال البيان "تشير البيانات الأخيرة الصادرة عن حكومة مصر إلى أن أكثر من 1.2 مليون سوداني قد فروا إلى مصر منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023".

وأشار البيان إلى أن حجم هذه الأزمة الإنسانية وضع ضغطا هائلا على موارد مصر وبنيتها التحتية بصورة أصبحت تتجاوز قدراتها.

وناشدت حنان حمدان ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة المجتمع الدولي دعم مصر بشكل عاجل في هذا الجهد الإنساني.

وقالت: "من الضروري أن تتم مشاركة مسؤولية تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية على مستوى عالمي. العبء على مصر غير مستدام ويتطلب مساعدة دولية فورية وكبيرة لضمان توفير الحماية والاحتياجات الإنسانية للمتضررين من النزاع والمجتمعات المستضيفة لهم".

وأكدت المفوضية أن خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2024 تلقت تمويلا قدره 1.52 مليار دولار، موضحة أن هذا المبلغ يمثل 56.3 بالمئة من المبلغ المطلوب البالغ 2.7 مليار دولار.

ويعاني السودانيون لأكثر من عام بسبب الحرب التي وصفت بأنها الأسوأ في تاريخ السودان والتي تسببت بمشكلات اجتماعية واقتصادية أثقلت كاهل السودانيين وشردت الملايين منهم.