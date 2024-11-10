رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية يزور إيران اليوم

أعلنت العلاقات العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية سيتوجه اليوم، إلى طهران على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، سيلتقي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق أول ركن فيّاض بن حامد الرويلي، نظيره الإيراني اللواء محمد باقري.

ومن المقرر أن يبحث الجانبان خلال لقائهما العلاقات الثنائية والعلاقات الدفاعية.

وفي ديسمبر الماضي، أجرى اللواء باقري، مباحثات هاتفية مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، تناولت التطورات الإقليمية، ورفع مستوى التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة في البلدين، والقضايا المهمة في العالم الإسلامي.