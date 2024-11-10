 رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية يزور إيران اليوم - بوابة الشروق
الأحد 10 نوفمبر 2024 2:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية يزور إيران اليوم

وكالات
نشر في: الأحد 10 نوفمبر 2024 - 1:38 م | آخر تحديث: الأحد 10 نوفمبر 2024 - 1:38 م

أعلنت العلاقات العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية سيتوجه اليوم، إلى طهران على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، سيلتقي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق أول ركن فيّاض بن حامد الرويلي، نظيره الإيراني اللواء محمد باقري.

ومن المقرر أن يبحث الجانبان خلال لقائهما العلاقات الثنائية والعلاقات الدفاعية.

وفي ديسمبر الماضي، أجرى اللواء باقري، مباحثات هاتفية مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، تناولت التطورات الإقليمية، ورفع مستوى التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة في البلدين، والقضايا المهمة في العالم الإسلامي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك