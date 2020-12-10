السلطات الصحية الكندية توافق على لقاح «فايزر-بيونتيك» المضاد لكورونا

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وافقت السلطات الصحية في كندا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتيك، مما يعطي الضوء الأخضر لتنفيذ برنامج تطعيم للوقاية من الإصابة بمرض كوفيد19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الكندية موافقتها اليوم الأربعاء بعدما أنهى العلماء مراجعة استمرت شهرين لبيانات التجارب السريرية للشركة.

وقال بيان صادر عن الوكالة الاتحادية اليوم الأربعاء "قررت وزارة الصحة الكندية أن لقاح فايزر/بيونتك يلبي متطلبات السلامة والفعالية والجودة الصارمة للوزارة في كندا".

وقال البيان إن فعالية اللقاح تم تحديدها بنحو 95 % .

وأشارت الوكالة إلى أن التجارب لا تزال جارية على الأطفال، ولكن تمت الموافقة على اللقاح لمن هم فوق سن 16 عاما.

وقالت وزارة الصحة الكندية "تحمل المشاركون اللقاح بشكل جيد ولا توجد مخاوف تتعلق بالسلامة منه. يعتبر تقييم الفائدة والمخاطر للقاح فايزر/ بيونتك المضاد لكورونا جيدا".

وأصبحت كندا ثالثة دولة توافق على على اللقاح بعد بريطانيا والبحرين.