مركز سقارة ينظم 3 دورات تدريبية لموظفي المحليات

شعراوي: تنفيذ خطة التعايش الآمن مع فيروس كورونا خلال الدورات التدريبية

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة 3 دورات تدريبية، خلال الأسبوع المقبل، هي تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء وسكرتيري الوحدات القروية في مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التفتيش المالي، ولغة إنجليزية، علاوة على استمرار دورة أساسيات التحول الرقمي يستفيد من هذه الدورات 105 متدربين.

وقال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين، وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية بما يساعد في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم الوظيفية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لتطوير منظومة التدريب على مستوى العاملين بالديوان العام وكافة المحافظات، وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيرًا في إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات.

وشدد شعراوي على تنفيذ خطة التعايش الآمن مع فيروس كورونا خلال الدورات التدريبية التي تم وضعها مع خطة سقارة لهذا العام، لافتًا إلى أن خطة التعايش تتضمن تقليل عدد المتدربين في كل قاعة تدريب وكذلك عمليات التسكين للمتدربين، وتعديل فترات استخدام الكافتيريا والمطعم لتقليل أعداد المتواجد بهم على أقصى درجة ممكنة لمراعاة التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، مع زيادة عدد الأتوبيسات المستخدمة في نقل المتدريب من وإلى مركز سقارة للتدريب.

وأضاف أنه يتم تعقيم قاعات ومستلزمات التدريب وغرف الإقامة وأماكن التجمع يوميًا، واستخدام المطهرات الشخصية وانتداب عدد من الأطباء بمركز سقارة، وتوفير أجهزة الكشف الطبي واستخدام الكمامات الواقية، والتنسيق مع مستشفى البدرشين العام في حالة ظهور أي حالة مرضية للمتدربين أو المدربين.

من ناحية أخرى، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم بتخريج 90 متدرباً حصلوا على دورات في تنمية مهارات المديرين والعاملين بالمشروعات الصغيرة ومكاتب مشروعك وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات المجالس والمؤامرات واللغة الإنجليزية.