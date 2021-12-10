أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تصدر الأردن أكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، فيما لم تسجل الكويت والبحرين أية وفيات متعلقة بالفيروس.

ففي الأردن، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 4936 إصابة و38 وفاة، و4674 حالة شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و3 آلاف و428 حالة، والوفيات إلى 11 ألفا و917 حالة، والشفاء إلى 924 ألفا و702 حالة.

وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة 29 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 413 ألفا و637 حالة، فيما تم تسجيل 25 حالة شفاء ليرتفع الإجمالي إلى 410 آلاف و835 حالة بنسبة 99.32%، بينما استقر إجمالي الوفيات عند 2466 حالة بعد عدم تسجيل أية وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فيما سجلت وزارة الصحة في البحرين 29 إصابة جديدة، كما تعافت 43 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 276 ألفا و237 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 545 إصابة جديدة، و16 وفاة، وتماثل 663 شخصا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و87 ألفا و247 حالة، والوفيات إلى 23 ألفا و959 حالة، والشفاء إلى مليونين و54 ألفا و81 حالة بنسبة 98.4%.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 577 إصابة جديدة، و11 وفاة، وتعافي 1269 حالة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 377 ألفا و450 حالة، والوفيات إلى 5 آلاف و540 حالة، والشفاء إلى 362 ألفا و177 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة في السعودية، تسجيل 48 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة، وتعافي 61 حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 550 ألفا و136 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و851 حالة، والشفاء إلى 539 ألفا و338 حالة.

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وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 74 إصابة جديدة، وحالتي وفاة، و93 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 742 ألفا و641 حالة، والوفيات إلى 2151 حالة، والشفاء إلى 737 ألفا و749 حالة.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 6 وفيات و330 إصابة جديدة، و260 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1563 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 686 ألفا و725 حالة، فيما تم تسجيل 10 حالات وفاة بإجمالي 8 آلاف و824 حالة.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة 210 إصابات جديدة، و6 وفيات، فيما تماثل 160 مريضا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 212 ألفا و434 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و132 حالة، والشفاء إلى 146 ألفا و6 حالات.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تم تسجيل حالة وفاة واحدة، و175 إصابة جديدة، و364 حالة شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 951 ألفا و267 حالة، والوفيات إلى 14 ألفا و795 حالة بنسبة 1.6%، والشفاء إلى 934 ألفا و373 حالة بنسبة 98.2%.