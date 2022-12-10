محافظ جنوب سيناء يفتتح مشروع دهب سكوير السياحي

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، مشروع دهب سكوير السياحي، والذي يعد أحدث مشروع سياحي ترفيهي على أرض مدينة دهب.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء عبد الله الديب رئيس مدينة دهب، وتوني كازامياس مالك المشروع، وعددًا من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب ولفيف من مشايخ القبائل البدوية.

وأشاد المحافظ بالمشروع، مؤكدًا أنه يعد إضافة حقيقية للسياحة في المدينة، لكونه يعد متنفس ترفيهي لأهالي المدينة والسائحين، لافتًا إلى أن المشروع يضم 49 محلًا، وتبلغ مساحة كل محل 54 مترا مربعا.

كما يتضمن ماركت هايبر على مساحة 600 متر، وممشى سياحي، ومطاعم عالمية، وحدائق أطفال وملاهي، ومسرح، وسينما، وكافيهات، ونافورة راقصة، وأعلن المحافظ إقامة حفل غنائي كبير بالمشروع في نهاية الشهر الجاري.