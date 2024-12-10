تحدثت الفنانة ياسمين رئيس، عن نشأتها في الكويت لأب فلسطيني وأم مصرية، قائلة: «ولدت وتربيت معظم حياتي في الكويت، ولم أذهب إلى فلسطين يوما، ومينفعش أروح».

وتابعت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صاحبة السعادة» تقديم الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الإثنين: «أنا أهل أبويا خرجوا هربانين من فلسطين وقت مذابح اللد ودير ياسين، العصابات الصهيونية كانت تدخل على قرى كاملة تقتل كل أهلها حتى الحوامل، وتبقي على اثنين ليحكوا للقرى الأخرى؛ فَتدخلها بدون مقاومة».

وشددت على هويتها المصرية، قائلة: «أنا مصرية، ومن يشكك في مصريتي ظالم جدًا، لأني عشت في مصر ورأيت فيها أشياءً، أهلها أنفسهم لم يعيشوها».

وأوضحت أنها لا تحب الظهور الإعلامي للحديث عن حياتها الشخصية وتتهرب من اللقاءات التلفزيونية، معقبة: «عمري ما حبيت الظهور في البرامج، وأكون منفتحة جدًا على الناس وأفتح بيتي؛ ما بحسش إنه الصح، أو إني ما اتربيتش عليه».

وردت على بعض الانتقادات بعد إعلانها عن جذورها الفلسطينية عقب الحرب على غزة، وعرضها لجواز سفرها الفلسطيني، قائلة: «أنا مش فلسطينية ومينفعش تقول إني فلسطينية، أنا مصرية وعشت في مصر أكثر مما عشت في البلد الذي ولدت فيه، عمري ما شفت فلسطين ولا دخلتها، ولا لي الحق إني أرجعها؛ لكن لا أنكر وجود أبويا الراجل الفلسطيني الذي خرج منها وعمره سبع سنوات، ورأى فيها الأهوال».

واختتمت حديثها: «كان نفسي أعمل حاجة، لكن مش عارفة أعمل إيه، شأني شأن كل الناس، لكن هذا ليس معناه التقليل من انتمائي لمصر، أنا انتمائي فلسطيني مصري أو مصري فلسطيني الاثنين سواء، لازم أنسب لأبويا طول ما أنا على وش الأرض، وفي الحياة الآخرة نُنادى باسم أمنا».