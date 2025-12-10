معمرة عمرها 111 عاما تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بأسوان

شهدت مدينة البصيلية التابعة لدائرة الرابعة مركز إدفو في محافظة أسوان، توافد الحاجة بدور حسن، البالغة من 111 عامًا؛ للإدلاء بصوتها في إعادة انتخابات مجلس النواب.

وحرص عدد من أفراد أسرتها على مرافقتها خلال التوجه لمقر اللجنة الانتخابية؛ لمساعدتها على الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب.

وتعتبر الحاجة "بدور حسن" البالغة من العمر 111 سنة، أكبر ناخبة تدلي بصوتها في جولة إعادة انتخابات النواب على مستوى محافظة أسوان.

وحرص أفراد أسرة الحاجة بدور حسن، على التقاط الصور التذكارية برفقتها، وهي تجلس على كرسي متحرك وابتسامتها ترتسم على وجهها.

وشهدت اللجان الانتخابية، تواجد تكثيف من القيادات الأمنية لتأمين اللجان الانتخابية والناخبين في أثناء الإدلاء بأصواتهم.

جدير بالذكر أن تجرى إعادة انتخابات مجلس النواب لعام 2025 في 3 دوائر رئيسية داخل محافظة أسوان وهم: الدائرة الأولي أسوان، والثالثة نصر النوبة، والرابعة إدفو، وتشمل 151 لجنة انتخابية.

ويبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات على مستوى الـ3 دوائر الانتخابية: الدائرة الأولى بمركز أسوان عدد 417 ألفا و851 ناخبا في 54 لجنة فرعية، والدائرة الثالثة بنصر النوبة بإجمالي طاقة تصويتية 81 ألفا و745 ناخبا في 43 لجنة فرعية، والدائرة الرابعة بإدفو بإجمالي 337 ألفا و135 ناخبا داخل 55 لجنة فرعية.