زيلينسكي يبدي استعدادا لإجراء انتخابات خلال 60 إلى 90 شريطة وجود ضمانات أمريكية وأوروبية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إنه مستعد لإجراء انتخابات خلال 60 إلى 90 يوما، حتى في ظل استمرار الحرب مع روسيا، إذا تمكنت الولايات المتحدة وأوروبا من ضمان الأمن اللازم لإجراء التصويت، وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية "إنترفاكس-أوكرانيا".

وقال زيلينسكي لصحفيين: "لدي الإرادة والاستعداد الشخصي لذلك". وأضاف أن إجراء الانتخابات سيتطلب تعديل قانون الانتخابات الأوكراني، وطلب من نواب كتلته البرلمانية إعداد التعديلات اللازمة.

ويحظر قانون الأحكام العسكرية في أوكرانيا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية. وبينما يمكن تعديل القانون نفسه، يسمح الدستور بإجراء الانتخابات البرلمانية فقط بعد رفع الأحكام العسكرية، كما يمنع تعديل الدستور أثناء الحرب.

ولم تُجر أي انتخابات في أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022. وانتهت فترة ولاية زيلينسكي العادية في مايو/أيار 2024، بينما انتهت ولاية البرلمان في أغسطس 2024. وكان من المقرر إجراء الانتخابات المحلية في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ويعتبر عدم إمكانية إجراء الانتخابات أثناء الأحكام العسكرية أمرا طبيعيا في العديد من الدول.