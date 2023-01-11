فلسطين: 13 ألف مقدسي مهددين بالتهجير القسري من محيط البلدة القديمة

قال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، «إن حوالي 13 ألف مواطن مقدسي مهددين بالتهجير القسري من أحياء كاملة في محيط البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، لإقامة مشاريع استيطانية، وكنس، وحدائق توراتية، ومتاحف».

وأوضح الرويضي، في بيان، صدر عنه اليوم الأربعاء، أن أعمال الحفريات التي تقوم بها سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وفتح أنفاق في محيط المسجد الأقصى المبارك، تهدف الى تعزيز الاستيطان في محيط البلدة القديمة، ودفع المقدسيين إلى الهجرة الطوعية لخطر الحفريات على منازلهم وحياتهم، أو الهجرة الجبرية ضمن سياسة التهجير القسري، لإخلاء أحياء عدة في محيط البلدة القديمة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أشار إلى أن سلطات الاحتلال تسعي من وراء هذه للحفريات، تقديم رواية مصطنعة تلمودية لا أساس لها تاريخيا، على حساب الحقيقة التاريخية للمكان الكنعاني العربي.

وأضاف الرويضي: «نعمل منذ أشهر على جمع أكبر قدر من الوثائق والمستندات التاريخية التي تعكس الحقيقة والرواية للمسجد الأقصى المبارك، ومحيطه»، مؤكدا أن كل الوثائق والمستندات والروايات القديمة والعثمانية وحتى اليوم تشير إلى عروبة المدينة، وتاريخها الإسلامي المسيحي.

وأكد أن الوثائق كافة التي تم جمعها تحمل نفس الحقيقة التاريخية، ولا تقدم أي اشارة لأي رواية تلمودية يحاول الاحتلال ترويجها.

وطالب الرويضي منظمة «اليونسكو» بتحمل مسؤولياتها القانونية بإرسال لجنة تحقيق عاجلة، للبحث في المساس بالإرث الحضاري في القدس، باعتبارها مسجلة على قائمة التراث العالمي منذ العام 1981.

وأكمل: «رغم أهمية القرارات الصادرة عن هذه المنظمة، إلا أن قرارها المتعلق بإرسال لجنة تحقيق لم ينفذ، بسبب منع سلطات الاحتلال سابقا لوصول وفدها إلى القدس، لكن هذا لا يعني استمرار الضغط».

وحول ما يسمى «منطقة الحوض الوطني المقدس»، أشار إلى أنه مصطلح وهمي سوقته أجهزة الاحتلال محليا ودوليا، لخدمة الاستيطان والأمن الإسرائيلي؛ للسيطرة على محيط البلدة القديمة، وتحديدا في سلوان، ومن ثم فرض حلول سياسية تمنح الإسرائيلي حقوقا في هذه الأحياء، وخاصة سلوان، وهو ما نرفضه.

وأشار إلى أن كل الحفريات التي قامت بها سلطات الاحتلال فيما تسميه «الحوض المقدس»، كشف عن آثار رومانية واسلامية، وذلك بالاستناد الى ما نشره علماء آثار اسرائيليين.

واستطرد: «إننا وبتكليف من الرئيس محمود عباس نعمل مع منظمات متخصصة عربية وإسلامية، لجمع كل الوثائق التاريخية المتعلقة بالقدس والمسجد الأقصى المبارك، ويجب تعزيز روايتنا العربية، وتفعيل نشرها، باعتبارها الحقيقة الوحيدة الصحيحة للقدس، وتاريخها، وعمقها العربي».