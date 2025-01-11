سحب ناقلة نفط معطلة جانحة في بحر البلطيق إلى جهة الشرق

فقدت ناقلة محملة بالنفط قدرتها على المناورة في بحر البلطيق بالقرب من جزيرة روجين الألمانية، ويجري حاليا سحبها بواسطة ثلاث قاطرات شرقا لمسافة تبلغ حوالي 25 كيلومترا.

وأوضح متحدث باسم القيادة المركزية الألمانية لحالات الطوارئ البحرية، أن عملية القطر تتقدم ببطء شديد بسرعة تتراوح بين عقدة وعقدتين (85ر1 و7ر3 كيلومتر في الساعة). ومن المتوقع أن تستغرق العملية نحو ثماني ساعات.

وقال المتحدث إنه كان من الضروري نقل الناقلة المعطلة "ايفينتن" المحملة بـ99 ألف طن من النفط، لأسباب تتعلق بالسلامة، مشيرا إلى أنه يوجد مساحة أكبر متاحة في البحر في الجنوب حال حدوث أي طارئ".

وكان من المتوقع هبوب رياح قوية من الشمال ليل الجمعة. وحتى الآن، كانت جزيرة روجن تقع مباشرة جنوب السفينة المنكوبة التي يبلغ طولها 274 مترا وعرضها 48 مترا.

وكانت الناقلة "ايفينتن" التي تم بناؤها عام 2006 تبحر وهي ترفع علم بنما.

يذكر أن السفينة جزء مما يسمى "أسطول الظل" الروسي المستخدم لتصدير النفط على الرغم من العقوبات الشديدة المفروضة على روسيا، وذلك وفقا لقائمة السفن المرتبطة بروسيا التي جمعتها منظمة "جرينبيس" (السلام الأخضر) المعنية بحماية البيئة.