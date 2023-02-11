استشهاد فلسطيني برصاص المستوطنين في قراوة بني حسان غرب سلفيت

استشهد الشاب الفلسطيني مثقال سليمان عبد الحليم ريان (27 عاما)، مساء اليوم السبت، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص مستوطنين، في قرية قراوة بني حسان، غرب سلفيت.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء السبت، قال شهود عيان، إن مستوطنين هاجموا مجموعة من المواطنين في المنطقة الشمالية من قرية قراوة بني حسان، وأطلقوا باتجاههم النار، ما أدى إلى إصابة الشاب ريان برصاصة في رأسه، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق.

ويرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 46 شهيدا بينهم 9 أطفال، وسيدة مسنة، وأسير في سجون الاحتلال.