نشرت وسائل إعلام تركية لحظة القبض على رجل الأعمال، محمد يشار جوشكون، إثر انهيار مجمعه السكني بالكامل في هطاي جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، الاثنين الماضي.

ويظهر المقطع المصور المتداول لحظة توقيف جوشكون، الذي يعمل كمقاول بناء أثناء محاولته السفر خارج البلاد عبر مطار إسطنبول، بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وأشارت صحيفة «الصباح» التركية إلى أن جوشكون يملك مجمعا سكنيا في ولاية هاتاي، التي تعرضت لانهيار جراء الزلزال المدمر الاثنين الماضي.

وبملك محمد يشار إلى جانب شقيقه المهندس المدني حسين يالجينا لمجمع السكني الضخم «رينيسانس رزيدنس» الذي يشمل 250 شقة سكنية، والذي تم الانتهاء من بناءه في 2012، وكان يروج له على أنه أحد أفخم المجمعات السكنية في تركيا، وكان سعر الوحدة فيها إلى أكثر من 1.5 إلى 3 ملايين ليرة تركية.

ولفتت وسائل الإعلام التركية إلى أنه تم اعتقال جونشكون وبحوزته مبلغ مالي، قدر بنحو 10200 يورو، وبدأ مكتب المدعي العام التحقيق معه.

https://twitter.com/i/status/1624080867059458048

وفي وقت سابق توعد وزير العدل التركي بكير بوزداج بالتحقيق مع ملاك العقارات التي انهارت جراء الزلزال العنيف، الذي ضرب البلاد مؤكد أنه «جرى منعهم من السفر».

وأضاف: «سيجرى التحقيق في كل حالات الإهمال التي أدت إلى انهيار مبان في الزلزال، واتُّخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة لمنع خروج أصحاب هذه العقارات خارج البلاد».

وأوقف نحو 12 مقاولاً في تركيا بعد انهيار آلاف المباني جنوب شرق البلاد جراء زلزال الإثنين، على ما ذكرت وسائل الاعلام المحلية السبت.

ومن بين الموقوفين مقاول في محافظة غازي عنتاب و11 في محافظة شانلي أورفا، وفقاً لوكالة أنباء دوغان التركية.

وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.