 تراجع حاد في وول ستريت.. هل تنقذ استثمارات الشركات الاقتصاد الأمريكي؟ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تراجع حاد في وول ستريت.. هل تنقذ استثمارات الشركات الاقتصاد الأمريكي؟

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 مارس 2025 - 6:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 مارس 2025 - 6:39 ص

تواجه أسواق وول ستريت انخفاضا حادا، لكن البيت الأبيض لا يزال متفائلا، مشيرا إلى تعهدات استثمارية ضخمة من قادة الشركات.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض يوم الاثنين إن رؤساء الشركات استجابوا لسياسة "أمريكا أولا" التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تتميز بالرسوم الجمركية وإزالة القيود التنظيمية، من خلال التعهد بـ"تريليونات الدولارات في التزامات استثمارية".

وأضاف أن هذه الاستثمارات "ستخلق آلاف الوظائف الجديدة"، كما حدث في الماضي.

وأشار المتحدث كوش ديزاي إلى أن ترامب أشرف على نمو تاريخي في الوظائف والأجور والاستثمارات خلال ولايته الأولى، مؤكدا أنه سيواصل هذا التقدم في ولايته الثانية.

ورغم فترة من الاستقرار النسبي، تعرضت الأسواق المالية الأمريكية لضغوط متجددة، حيث شهدت بعض القطاعات تراجعات كبيرة، وسط تزايد المخاوف بشأن تأثير سياسات ترامب التجارية، لا سيما في ظل النزاعات الجمركية المستمرة.

وكانت أسهم التكنولوجيا، التي تُعتبر حساسة للتقلبات الاقتصادية، الأكثر تضررا.

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