طرح أغنية يا عيني على الشرف من مسلسل شباب امرأة غدًا

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل "شباب امرأة" عن طرح الأغنية الدعائية للمسلسل "يا عيني على الشرف" غدًا الثلاثاء عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.

وتبدأ كلمات الأغنية الشعبية: "يا عيني على الشرف.. هنخبي إيه ونداري إيه ما كله اتعرف"، وهي من غناء محمود الليثي.

المسلسل مكوّن من 15 حلقة، ومن المقرر أن يبدأ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان الجاري، ويشارك في بطولته غادة عبد الرازق، يوسف عمر، جوري بكر، محمد محمود، طارق النهري، وعمرو وهبة، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن.

المسلسل مقتبس عن رواية تحمل الاسم نفسه للروائي أمين يوسف غراب، والتي تم تحويلها إلى فيلم سينمائي في خمسينيات القرن الماضي، من بطولة تحية كاريوكا، شكري سرحان، شادية، وعبد الوارث عسر، وإخراج صلاح أبو سيف، ويُصنَّف الفيلم ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.