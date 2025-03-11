 أزمة القمة.. حافلة الأهلي تغير مسارها إلى فرع النادي بمدينة نصر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أزمة القمة.. حافلة الأهلي تغير مسارها إلى فرع النادي بمدينة نصر

محمود باهي
نشر في: الثلاثاء 11 مارس 2025 - 8:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 مارس 2025 - 8:37 م

تتسارع الأحداث بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، اليوم الثلاثاء، في الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز، وسط غموض يحيط بمصير إقامة اللقاء.

بثت قناة أون تايم سبورتس مقطع فيديو لتحرك حافلة الأهلي من فندق الإقامة إلى ستاد القاهرة.

ولكن في تطور جديد للأحداث سارت حافلة الأهلي في اتجاه فرع النادي بمدينة نصر في ظل إصرار إدارة النادي على إسناد اللقاء لحكم أجنبي.

وكان اتحاد الكرة أعلن تعيين الحكم محمود بسيوني لإدارة اللقاء.

وأصدر الأهلي بيانا قبل ساعات قليلة يطالب فيه بتأجيل المباراة لحين استقدام حكام أجنبي، ولوح بالانسحاب من باقي مشواره في بطولة الدوري هذا الموسم.


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