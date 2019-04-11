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موسكو: اعتراض اليابان على نشر طائرات مسيرة في الكوريل تدخل في شئوننا

موسكو - أ ش أ
نشر فى : الخميس 11 أبريل 2019 - 7:33 م | آخر تحديث : الخميس 11 أبريل 2019 - 7:33 م

انتقدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اعتراض اليابان على نشر طائرات روسية بدون طيار في جزر الكوريل مؤخرا، مشيرة إلى أن بلادها لها الحق في اتخاذ أي إجراءات على أراضيها.

وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمرها الصحفي الاسبوعي اليوم الخميس، "لاحظنا أن طوكيو تواصل الاحتجاج وتقديم الشكاوى بشأن ما يجري في جزر الكوريل، حيث جرى تقديم احتجاج مؤخرا للسفارة الروسية لدى اليابان في 9 أبريل الجاري حول نشر طائرات مسيرة من قبل القوات المسلحة الروسية في تلك المناطق".

وأضافت "أكدنا واشرنا مرارا وتكرارا لطوكيو إلى أن مثل هذه الاحتجاجات غير مقبولة وتعتبر تدخلا في شئوننا الداخلية"، مؤكدة أن روسيا لها الحق القانوني في القيام بأي أنشطة على أراضيها، بما في ذلك بهدف تعزيز القدرة الدفاعية الوطنية".

وتابعت: "نعتبر تصرفات السلطات اليابانية دليلا آخر على الرفض المستمر للاعتراف بنتائج الحرب العالمية الثانية، وهذا الموقف الياباني أبعد ما يكون عن الاتجاه الذي حدده قادة روسيا واليابان لبناء الثقة وخلق أجواء إيجابية في الحوار الثنائي".


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