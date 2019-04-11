«دويتشه بورصة» تجري محادثات بشأن استحواذ جديد

أكدت شركة "دويتشه بورصة"، التي تشغل البورصة الألمانية، اليوم الخميس، أنها تجري محادثات لتعزيز وحدة النقد الأجنبي لديها، وذلك بعد أيام من إعلان استحواذ منفصل يتعلق بأعمال مؤشرها.

وقالت الشركة إنها تجري مشاورات للاستحواذ على وحدات أعمال النقد الأجنبي من مزود البيانات المالية "رفينيتيف". وقالت في بيان، بعد تقرير لوكالة أنباء "رويترز" عن المحادثات، :"هناك مفاوضات وتقييمات مستمرة للصفقة المحتملة".

تجدر الإشارة إلى أنه تم بيع رفينيتيف، وهي فرع كندي لمؤسسة تومسون رويترز، العام الماضي لشركة "بلاكستون". وكثرت التكهنات بشأن الصفقة مع "دويتشه بورصه" لأن الشركة قد تستخدم الأموال لتخفيف عبء ديونها. وستظل رفينيتيف مملوكة بنسبة 45% لتومسون رويترز.

وكانت دويتشه بورصه أكدت أمس الأول الثلاثاء أنها تعتزم تعزيز أعمال مؤشرها بالاستحواذ على "أكسيوما".