قال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، إن الشركة تستهلك يوميًا 30 ألف كمامة للعاملين بها، مشيرًا إلى وجود بعض السلوكيات غير الملتزمة بشروط الأمن الصناعي من قبل بعض العمال.

وأضاف «صلاح»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء أمس الجمعة، أنه تم التعامل بحزم مع عدم التزام بعض العمال بشروط الأمن الصناعي، بالإضافة إلى تغيير كل أطقم العمال، لافتًا إلى تشكيل غرفة عمليات خاصة بمراقبة جميع المواقع الإنشائية التابعة للشركة.

وعن المهندس المدني الذي سأل عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقطع الفيديو المتداول، أثناء تفقده لإحدى المواقع الإنشائية، وتعنيفه للمسئولين لعدم ارتداء العمال كمامات وقائية، قال رئيس المقاولون العرب، إن المهندس كان موجودًا أعلى كوبري الموقع الإنشائي، وأن الرئيس كان متواجدًا في هذه الأثناء أسفل الكوبري، مضيفًا أن المهندس لم يسعفه الوقت للنزول من أعلى الكوبري، لأن زيارة الرئيس كانت سريعة ومفاجئة.

وأشار إلى أن زيارات الرئيس المفاجئة للمواقع الإنشائية تحدث كثيرًا، متابعًا أن الزيارات في بعض الأحيان تكون في السابعة ونصف صباحًا، إضافة إلى زياراته في منتصف النهار وفي الليل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عنف أحد المسؤولين أثناء تفقده لبعض المواقع الإنشائية، بسبب عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وتوجه «السيسي» بالحديث إلى المسؤول قائلًا: «بسألك رد عليّ، الناس دي لو جالها إصابة لما يروح بيته هيصرف منين؟»، موجهًا أحد مرافقيه بتوزيع الكمامات على العمال.

وتابع: «لو جيت بكرة أي موقع مقاولين ولقيت الناس مش لابسة كمامات هيبقى في مشكلة كبيرة، فاهمين ولا مش فاهمين».