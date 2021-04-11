التحفظ على 621 كرتونه ألعاب نارية ومنشطات جنسية قبل تهريبها بمطار برج العرب

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم السبت، التحفظ على 621 كرتونه "ألعاب نارية، ومنشطات جنسية، وأدوية تخسيس"، قدرت قيمتهم المالية بـ14 مليون و870 ألف جنيهًا، وذلك قبل تهريبها عبر مطار برج العرب، وتحريز المستندات الخاصة بها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وجاء قرار النيابة، عقب ورود معلومات لإدارات "الحركة، والبحث الجنائي، والفحص الإشعاعي"، مفادها وجود أصناف مخالفة للمستندات داخل مشمول الحاوية رقم MRKU3246619 تحمل بيان جمركي رقم 33812 لسنة 2021 بمركز الخدمات اللوجيستية، والصنف طبقا للمستندات عبارة عن 667 طرد أثاث وأمتعة شخصية، بوزن 12.6 طن، باسم موظف بإحدى السفارات الأجنبية.

وبتشكيل لجنة "أمنية - جمركية" بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لفحص الحاوية، تبين وجود 523 كرتونه ألعاب نارية، و31 كرتونه "اسبراي" دفاع عن النفس، و49 كرتونه منشطات جنسية "اسبراي"، وبطارية جهاز لاسلكي، و17 كرتونه مستحضرات تجميل، وكرتونه أدوية تخسيس بها 500 علبة، وأمتعة شخصية، بداخلها.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.